Зеленський вперше провів засідання Ставки у Дніпрі - деталі

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді — під час візиту до Дніпра.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозвернення.

Щойно провів засідання Ставки — вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області, — вказав президент.

З його слів, на Ставці були особисто присутні командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію на фронті — командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал Олександр Сирський, генерал Олександр Тарнавський, а також ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках.

Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ (Об'єднаного стратегічного угруповання військ — ред.), що прикривають південь і північ. Була доповідь Головнокомандувача, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони, — вказав Зеленський.

Він також повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини.