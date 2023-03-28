пєсков попередив еліту рф, що війна проти України триватиме ще довго. Фото: росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n181426-pieskov-poperedyv-rosiysku-elitu-pro-zatyajnu-viynu-proty-ukrayiny-the-guardian.html

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Російську культурну та політичну еліту попередили з кремля, що війна проти України затягнеться надовго.

Таку заяву на вечері у квартирі високопоставленого російського чиновника наприкінці грудня 2022 року зробив прес-секретар кремлівського диктатора володимира путіна дмитро пєсков. Про це йдеться у статті The Guardian про те, як глава рф готує росію до «нескінченної війни» із Заходом на тлі тривалого повномасштабного вторгнення в Україну.

Гадаю, ви чекаєте, що я щось скажу. Все стане набагато важче. Це дуже, дуже надовго, — цитує газета речника путіна.

Джерело розповіло журналістам, що така заява пєскова зіпсувала настрій гостям, які у своїх приватних розмовах засуджують війну проти України, а у своїх тостах висловлювали надію на мир та повернення до нормального життя.

Також видання пише, що нещодавно під час виступу перед робітниками авіаційного заводу в бурятії, президент рф вкотре війну екзистенціальною битвою за виживання росії.

Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни й наших дітей, — сказав тоді воєнний злочинець.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прогнозували, що росія можуть вести війну проти України ще максимум два роки — до 2024 року. Однак, якщо санкції проти рф будуть посилені, то цей запас буде ще меншим.

Джерело: The Guardian