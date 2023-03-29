Пригожин пародіює путіна, щоб показати себе кандидатом у президенти рф – ISW

https://racurs.ua/ua/n181430-prygojyn-parodiuie-putina-schob-pokazaty-sebe-kandydatom-u-prezydenty-rf-isw.html

Ракурс

Євген пригожин, так званий «кухар путіна» й очільник приватної військової компанії «Вагнер», може використовувати свій вплив у російських ЗМІ для позиціювання себе як потенційного кандидата на виборах президента росії 2024 року.

Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Аналітики вказали на нещодавнє інтерв’ю пригожина, яке візуально схоже на різні інтерв’ю воєнного злочинця володимира путіна. До цього відео з пригожиним виглядали інакше — це були кадри в динаміці або такі, які нагадують поле бою.

Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що міноборони рф навмисно позбавляє групу «Вагнера» артилерійських боєприпасів, — йдеться у звіті ISW.

Постановочна пародія інтерв’ю путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападок на кремль, або ж щоб провести замовчувані паралелі між Пригожиним і путіним.

Окрім цього, в ISW вказали, що росія намагається скоротити витрати в різних сферах, щоб підтримати збільшення витрат на оборону, додатково реагуючи на виклики, пов’язані з агресією, і створюючи умови для тривалої війни.