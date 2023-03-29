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Ракурс
Під Бахмутом знищено Су-24М росіян — Повітряні сили

Під Бахмутом знищено Су-24М росіян — Повітряні сили

29 бер 2023, 08:51
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Бомбардувальник Су-24М окупаційних сил росії приземлили захисники України на Бахмутському напрямку. Цю інформацію сьогодні офіційно підтвердили Повітряні сили Збройних сил України.





Підтверджено знищення ворожого Су-24М під Бахмутом. 28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталося це близько 13.30 на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» збили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом.

Джерело: Ракурс


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