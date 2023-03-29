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ЗСУ провели успішну операцію біля Бахмута — розвідка Британії
ЗСУ провели успішну операцію біля Бахмута — розвідка Британіїhttps://racurs.ua/ua/n181438-zsu-provely-uspishnu-operaciu-bilya-bahmuta-rozvidka-brytaniyi.htmlРакурс
Збройні сили України відтіснили воєнних злочинців з приватної військової компанії «Вагнера» від однієї з ліній постачання Бахмута на Донеччині.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії 29 березня.
У Бахмуті точаться бої, хоча обстріли рф зменшилися порівняно з останніми тижнями.
Одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи «Вагнера» від дороги 0506, — йдеться в огляді.
Другорядна сільська дорога, яка з'єднує населені пункти Часів Яр та Хромове, стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше «вагнерівці» перебували на відстані кількох сотень метрів від неї.
Нагадаємо, 26 березня російські ЗМІ заявили, що «вагнерівці» захопили заводський комплекс «Азом» на північ від центру Бахмута, однак за цю територію, ймовірно, досі ведуться бої, як і впродовж останніх двох тижнів.
Оскільки «Вагнер» підтвердив, що відпустив щонайменше 5 тис. бойовиків, набраних з ув’язнених (які відвоювали встановлений термін — ред.), нестача особового складу, ймовірно, перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі, — йдеться в огляді.
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