ЗСУ провели успішну операцію біля Бахмута — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n181438-zsu-provely-uspishnu-operaciu-bilya-bahmuta-rozvidka-brytaniyi.html

Ракурс

Збройні сили України відтіснили воєнних злочинців з приватної військової компанії «Вагнера» від однієї з ліній постачання Бахмута на Донеччині.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії 29 березня.

У Бахмуті точаться бої, хоча обстріли рф зменшилися порівняно з останніми тижнями.

Одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи «Вагнера» від дороги 0506, — йдеться в огляді.

Другорядна сільська дорога, яка з'єднує населені пункти Часів Яр та Хромове, стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше «вагнерівці» перебували на відстані кількох сотень метрів від неї.

Нагадаємо, 26 березня російські ЗМІ заявили, що «вагнерівці» захопили заводський комплекс «Азом» на північ від центру Бахмута, однак за цю територію, ймовірно, досі ведуться бої, як і впродовж останніх двох тижнів.