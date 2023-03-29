Повітряні сили про нову тактику рф - Авіабомби замість масованих ракетних ударів

https://racurs.ua/ua/n181447-povitryani-syly-pro-novu-taktyku-rf-aviabomby-zamist-masovanyh-raketnyh-udariv.html

Ракурс

Армія росії почала застосовувати авіабомби замість масованих ракетних ударів. Як протидіяти новій тактиці воєнних злочинців рф, розповіли Liga.net спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат і головний редактор Defense Express Олег Катков.

У росіян досить багато бомб ФАБ-500, які можна переобладнати в планерувальні. І робити щось на зразок тих бомб, які застосовуємо ми. Це нова загроза, ми шукаємо способи їй протидіяти, — пояснює Ігнат.

З його слів, москва почала використовувати планерувальні авіабомби — сучасніші з вагою 1,5 т (УПАБ-1500Б) та більш поширені 500-кілограмові. Вони мають велику бойову частину: для порівняння, у Shahed-136 вона до 50 кг.

Росія робить ці авіабомби на кшталт західних JDAM, які використовує українська сторона, каже головред військового порталу Defense Express Олег Катков. Для цього звичайні авіабомби (зокрема старі ФАБ-500) обладнують крилами та системою наведення.

Перевага над крилатими ракетами — дешевизна, швидкість виробництва та велика кількість у росіян ФАБів. Літаки рф скидають авіабомби, не заходячи в зону дії української ППО. Наприклад, за 50+ км від кордону, як це відбувається у Сумській області.

Наші бомби мають меншу бойову частину, але вони високоточні. А російські бомби зазвичай влучають у житлові будинки. Рф завжди робила ставку не на точність, а на масовість застосування. Тому планерувальні бомби несуть загрозу багатьох жертв серед цивільного населення, — каже Ігнат.

Боротися з авіабомбами рф можна шляхом блокування їхнього виробництва, нанесення ударів по російських аеродромах та відтіснення авіації рф за допомогою далекобійних ЗРК. Це могли б зробити американські системи Patriot чи європейські SAMP-T.