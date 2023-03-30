Загроза ракетного обстрілу України з білорусі зберігатиметься щонайменше до липня

https://racurs.ua/ua/n181488-zagroza-raketnogo-obstrilu-ukrayiny-z-bilorusi-zberigatymetsya-schonaymenshe-do-lypnya.html

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Загроза ракетного обстрілу України з боку білорусі зберігатиметься щонайменше до липня 2023 року.

Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 тис. 800 м на півдні білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0230/23 з 1 квітня до 1 липня 2023 року.

Це обмеження не поширюється на авіацію ЗС рб та Держприкордонкомітету рб. Також тепер у виключення додано й авіацію МНС рб, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня білорусі й відбуваються запуски ракет на територію України. З початку війни з білорусі українськими містами було запущено не менше 721 ракети, пише «Білоруські Гаюн».

Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.