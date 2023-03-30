Норвегія планує подарувати Україні 12 дизель-потягів

https://racurs.ua/ua/n181490-norvegiya-planuie-podaruvaty-ukrayini-12-dyzel-potyagiv.html

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Норвегія планує подарувати Україні 12 дизель-потягів, — міністр транспорту країни Йон-Івар Нюгорд.

Він каже, що передати чотири з них, ймовірно, вдасться до літа, і ще вісім — протягом року.

Вся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги — ще один конкретний приклад цього, — зазначив Нюгорд.

Вік поїздів, які отримає Україна, становить 40 років, проте саме Київ запросив цей тип рухомого складу, додав міністр.

За даними місцевого видання Nettavisen, йдеться про двовагонні поїзди Norske Tog Class 92 (type 92), виготовлені в 1984—1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.

При цьому такі поїзди розроблені під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю, перш ніж Україна зможе їх експлуатувати.