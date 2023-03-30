В ЗСУ пояснили рішення про призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади

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Призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади зумовлене потребою комплектування Збройних сил України.

Про це 30 березня під час брифінгу в Military Media Center повідомив начальник управління організації комплектування офіцерським складом Головного управління персоналу ГШ ЗС України полковник Валерій Дендебера.

За його словами, під час дії воєнного стану система комплектування забезпечила своєчасне та повне мобілізаційне розгортання як Збройних сил України, так і решти Сил оборони, що дало змогу своєчасно поповнювати людські втрати, а також комплектувати особовим складом ті частини, які формуються.

Саме потребою у комплектуванні ЗСУ полковник Валерій Дендебера пояснив призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади.

Зазначене рішення було зумовлено насамперед тим, що військовослужбовці, які виконують свої обов’язки служби безпосередньо на лінії зіткнення, в умовах інтенсивності ведення бойових дій, на жаль, зазнають втрат — я маю на увазі військові частини. Втрати передусім і в офіцерському складі первинної ланки. У разі загибелі офіцера хтось має стати на його місце. Тому було запропоновано із найбільш досвідчених військовослужбовців — як рядового, так і сержантського складу, які мають лідерські якості, які набули відповідного бойового досвіду, які можуть за собою повести людей і виконувати завдання в інтересах операції, ось таку категорію людей ініціювали для того, щоб їх можна було призначати на офіцерські посади, — повідомив Дендебера.