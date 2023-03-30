Залужний показав роботу артилерії біля Бахмута

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Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як працюють артилеристи ЗСУ у Бахмуті. Фото захисників України Залужний 30 березня оприлюднив у Фейсбук.

Українські артилеристи нищать противника на Бахмутському напрямку. Дякую усім, хто в бою за свободу і незалежність нашої держави, — написав головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомив сьогодні Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, на Бахмутському напрямку окупаційна армія росії продовжує штурмові дії. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки рф. Впродовж доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Донеччині, а також обстріляли Бахмут та населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка і Дружківка.