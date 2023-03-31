Дональд Трамп. Фото: Білий дім

https://racurs.ua/ua/n181516-sud-u-ssha-progolosuvav-za-vysunennya-zvynuvachennya-eks-prezydentu-trampu-cnn.html

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Велике журі присяжних у суді Манхеттена (Нью-Йорк) винесло обвинувальний висновок у справі про причетність колишнього президента США Дональда Трампа до виплати 130 тис. дол. актрисі Стормі Деніелс.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни буде пред’явлено кримінальні звинувачення. Очікується, що обвинувальний висновок з’явиться найближчими днями. Прокурори мають попросити Трампа постати перед судом. Про це повідомляє.

Зазначається, що обвинувальний акт проти екс-президента було запечатано, а оголосять його найближчими днями.

Слідство вважає, що Стормі Деніелс отримала гроші за те, щоб вона мовчала щодо її передбачуваного зв’язку з Трампом. Правоохоронці передбачають, що виплати актрисі зробили з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Екс-президент вже прокоментував рішення суду, назвавши його політичним переслідуванням та втручанням у вибори на найвищому рівні в історії США.

З того моменту, як я спустився золотим ескалатором у Башті Трампа, і ще до того, як я був приведений до присяги у якості вашого президента Сполучених Штатів, радикальні ліві демократи — вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни — були зайняті полюванням на відьом, — заявив він.

Нагадаємо, 12 березня Трамп заявив, що окружна прокуратура Манхеттена незабаром висуне йому звинувачення та заарештує. У зв’язку з цим екс-президент закликав своїх прибічників виходити на протести.

Також Трамп звинуватив прокуратуру Манхеттена у корумпованості та політизованості й запевнив, що звинувачення проти нього базуються на давній «казці», яку неодноразово безрезультатно намагалися довести.

Джерело: CNN