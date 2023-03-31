Затримали за корупцію керівників Житомирської митниці. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n181523-sbu-zatrymala-za-korupciu-nachalnycu-jytomyrskoyi-mytnyci-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України викрила начальницю Житомирської митниці на системній корупції.

Слідчі з’ясували, що незаконну схему організувала керівник Житомирської митниці. До неї як посередники були залучені один із начальників відділів, а також місцевий брокер. Із місцевих підприємців, які імпортували в Україну різноманітні товари, вони вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів. Про це 31 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За це митники обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. А тим, хто відмовлявся платити, вони погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Два факти хабарництва СБУ задокументувала. На отримання чергової частини неправомірної вигоди затримали начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера.

Очікується, що фігурантам повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Антикорупційному бюро заявили про викриття злочинної організації на чолі з колишнім главою Фонду держмайна України, учасники якої за період з 2019 по 2021 роки заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».