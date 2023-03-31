Зеленський і лідери чотирьох країн прибули до Бучі у річницю звільнення

Зеленський і лідери чотирьох країн прибули до Бучі. Фото: Майя Санду

https://racurs.ua/ua/n181528-zelenskyy-i-lidery-chotyroh-krayin-prybuly-do-buchi-u-richnycu-zvilnennya.html

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Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 31 березня, прибув до Бучі разом з керівництвом чотирьох європейських країн.

Вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації у місті під Києвом прибули прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, прем'єр Словенії Робер Голоб, глава уряду Хорватії Андрей Пленкович та президент Молдови Мая Санду. Про це повідомив Офіс президента України.

Зазначається, що вони прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де були знайдені масові поховання вбитих мешканців Бучі. Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за місто.

Також Зеленський вручив міській владі відзнаку «Місто-герой».

Тим часом Санду у Twitter зазначила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування звірств російських окупантів і покарання винних.

А Зеленський опублікував у Facebook відео зустрічі з прем'єром Словенії Робертом Голобом у Києві. Лідери обох країн предметно обговорили взаємодію щодо відновлення та відбудови звільнених територій. Український президент наголосив, що Київ розраховує на подальше активне залучення Словенії до проектів відбудови України.

Нагадаємо, 24 березня журналіст Єгор Далієвський оприлюднив у мережі моторошні відеокадри військових журналістів із Бучі, які раніше не публікувалися.