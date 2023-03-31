Києво-Печерська лавра, фото: «Вікіпедія»

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Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до Господарського суду Києва щодо усунення перешкод, які чинять представники УПЦ МП під час приймання-передачі майна Лаври.

Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Сьогодні Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив УПЦ МП, — наголошує Ткаченко. — Через це Заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику — державі.

Міністр зазначає, що відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.