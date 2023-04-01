Виселення УПЦ МП - що відбувається у Лаврі

https://racurs.ua/ua/n181550-vyselennya-upc-mp-scho-vidbuvaietsya-u-lavri-foto.html

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Ситуація у Києво-Печерській Лаврі 1 квітня після новини про вручення підозри митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу (Лебедю) спокійна.

Про це повідомляють журналісти, які там перебувають.

Підозру Павлу вручили, так розумію з датою коли прийти. Зараз все спокійно, дуже тактовно СБУ проводять обшуки в одному з приміщень Лаври, — написав Ян Доброносов, який опублікував у себе на сторінці у ФБ є декілька фото.

Після вручення підозри наміснику Лаври Павлу його корпус у монастирі оточили поліцейські. Туди не підпускають вірян.

Стався й конфуз. Після отримання підозри Лебідь швидко залишив Лавру. Він так поспішав виїхати, що хлопчик-семінарист розбив банку з малиною. Показово, що ні в кого із священнослужителів навіть не виникло думки прибрати за собою.

Тим часом офіційні джерела УПЦ повідомила, що митрополит підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 Кримінального кодексу). Йдеться нібито про його висловлювання щодо ПЦУ та Константинопольського патріархату.

Наразі у будинку намісника Києво-Печерської Лаври проводять обшуки.

На 12.00 владику викликали на допит. Після чого вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу, — повідомила прес-служба церкви.

Нагадаємо, раніше уранці 1 квітня екс-намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що СБУ вручила йому підозру і проводить обшуки в його житлі. ЗМІ повідомляють, що його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії рф (ст. 436 ККУ).

Наразі офіційного підтвердження інформації від СБУ немає.

31 березня заповідник «Києво-Печерська лавра» вдруге подав заяву до поліції через недопуск комісії з передачі державного майна до будівель Лаври представниками УПЦ МП, повідомили в Мінкульті.

Другий день поспіль віряни УПЦ МП з монахами та священнослужителями блокують доступ комісії до об'єктів на території заповідника. Водночас до Лаври прийшли противники перебування там УПЦ МП і звинувачували керівництво церкви у проросійських поглядах та прославлянні «русского міра».

Крім того, на УПЦ МП подано до суду за перешкоджання в передачі майна Лаври державі. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, заповідник звернувся до суду, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику — державі.