Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили українську формулу миру. Фото: РБК

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Володимир Зеленський, президент України, 1 квітня провів телефонну розмову з лідером Франції Емануелем Макроном.

Глави двох держави предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції, Зеленський поінформував колегу про ситуацію на фронті. Телефонна розмова тривала годину. Про це президент повідомив у Twitter.

Також сторони зупинилися на подальших кроках з реалізації «формули миру». Крім того, Зеленський та Макрон скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Раніше стало відомо, що на початку квітня президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поїдуть до Китаю, щоб провести переговори щодо війни росії проти України.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 23 лютого голосами 141 країни підтримала резолюцію про українську формулу миру, яка містить вимогу до рф «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Також резолюція закликає до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права та негайного припинити атаки на критично важливу інфраструктуру України.