Наслідки ракетного удару по Авдіївці. Фото: Андрій Єрмак

https://racurs.ua/ua/n181575-okupanty-atakuvaly-raketamy-avdiyivku-z-yavylysya-foto-znachnyh-ruynuvan.html

Ракурс

Ракетний удар по місту Авдіївка Донецької області був завданий російськими загарбниками у суботу, 1 квітня.

Ворожа армія обстріляла населений пункт щонайменше двома ракетами. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. Перша ракета влучила в адміністративну будівлю, а друга також поцілила в інфраструктурний об'єкт. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його словами, під час ракетної атаки люди перебували в укритті, тому обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 31 березня внаслідок російських обстрілів в Авдіївці загинула п’ятимісячна дитина. Її мати відмовилася від евакуації 30 березня. Також загинула бабуся дитина, а батько та мати дістали поранення.

У березні 2023 року ситуація навколо Авдіївки ускладнилася, а штурми російських загарбників на цьому напрямку посилилися. Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 27 березня заявив, що населений пункт вже належить до «червоної зони». В’їзд до міста заборонили журналістам та волонтерам.