Рашисти шукають шляхи поповнення своїх військ

https://racurs.ua/ua/n181600-rashysty-cherez-velyki-vtraty-vmovlyaut-krymskyh-strokovykiv-pereyty-na-kontrakt-genshtab.html

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Російські загарбники, зазнаючи величезних втрат в ході повномасштабного вторгнення в Україну, намагаються поповнити свої лави за рахунок строковиків з тимчасово окупованого Криму.

Про це сьогодні, 2 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У військових частинах збройних сил російської федерації, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби, — зазначають у Генштабі. — Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з мо рф та участі у бойових діях на території України.

Раніше сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі «Громадського радіо» розповів, що, за наявною у нього інформацією,

окупанти не зможуть мобілізувати потрібну їм кількість людей у Криму — кримчани не готові воювати проти України.

У Криму ті, хто до цього часу ще залишаються прихильниками росії, наочно побачили перші ознаки війни. Крим став прифронтовою територією. Вони розуміють, що звільнення Криму невідворотне, і ті, які теоретично могли, чи мали б записатися у російське військо, уже теж бояться і туди не йдуть, — зазначив Чубаров.

За словами очільника Меджлісу, хвиля прихованої мобілізації на півострові зараз стихла, однак військкомати працюють, весь час викликають чоловіків для уточнень тощо.

Це тримає людей у певній напрузі, тож багато тих, хто покинув Крим у вересні, жовтні, листопаді, грудні торік, аби уникнути примусової мобілізації, не повертаються на півострів. До них уже приходили зі списками, — додав він.

Джерело: Генштаб ЗСУ, «Громадське радіо»