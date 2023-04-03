У ЗСУ спростували чергову заяву рашистів про «захоплення Бахмута»

Рашисти вкотре заявили про захоплення Бахмута, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n181611-u-zsu-sprostuvaly-chergovu-zayavu-rashystiv-pro-zahoplennya-bahmuta.html

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Захисники України продовжують тримати оборону в Бахмуті на Донеччині. Рашисти «далекі» від захоплення міста.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

Бахмут — український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього, — заявив Череватий.

Череватий також підтвердив, що бої точилися біля будівлі міської адміністрації Бахмута. Раніше власник російської ПВК «Вагнера» євген пригожин заявив, що росіяни нібито «взяли місто юридично», маючи на увазі підняття російського прапора над будівлею адміністрації.

Заяву пригожина також спростував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «пабєду», якої в реальності нема, — заявив він.

Джерело: The Guardian