У НАТО розкрили інформацію про зміни у конфігурації російських ядерних сил

НАТО поки що не бачить змін у конфігурації російських ядерних сил

https://racurs.ua/ua/n181620-nato-rozkrylo-informaciu-pro-zminy-u-konfiguraciyi-rosiyskyh-yadernyh-syl.html

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НАТО поки що не бачить змін у конфігурації російських ядерних сил.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

З моменту оголошення володимиром путіним планів щодо перекидання російської тактичної ядерної зброї до білорусі НАТО не побачила жодних змін у диспозиції ядерних сил росії, — цитує шефа НАТО BBC.

Відсутні й зміни, які б вимагали будь-яких змін у диспозиції наших ядерних сил.

Столтенберг у Брюсселі 3 квітня вийшов на прес-конференцію. Це сталося напередодні наради міністрів закордонних справ НАТО, яка пройде 4−5 квітня.

За словами глави альянсу, НАТО уважно спостерігає за тим, що робить росія у питанні потенційного розгортання ядерної зброї в білорусі, та забезпечує стримування рф та захист союзників по НАТО.

Російські плани щодо розміщення в білорусі тактичної ядерної зброї Столтенберг назвав безвідповідальною, небезпечною ядерною риторикою.

На його думку, Москва використовує це як засіб змусити держави альянсу та його партнерів припинити допомогу Україні. Проте ця допомога триватиме, запевнив Столтенберг.

У неділю, 2 квітня, посол росії у Мінську Борис Гризлов оголосив, що росія планує розмістити свою ядерну зброю біля західних кордонів білорусі.