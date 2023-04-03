Ворог у прицілі, термос гречки і промерзла земля - день на позиціях біля Бахмута

https://racurs.ua/ua/n181627-vorog-u-prycili-termos-grechky-ta-promerzla-zemlya-den-na-pozyciyah-bilya-bahmuta-video.html

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Бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади показали, як виглядає день на позиціях наших військових біля Бахмута.

Коли ворог щодня у прицілі, його атакам дають відсіч вогнем чи атакують першими. Через налагоджену комунікацію бійці проводять корегування мінометного розрахунку. Далі заряд та влучна робота по позиціях ворога.

Тіла ліквідованих окупантів ще довго лишаються на промерзлій землі. Повз них прямуємо до сусідніх бліндажів, куди нещодавно противник відпрацював з РПГ. Постріл у відповідь не змусить довго чекати.

Нас б’ють — ми б'ємо, все як потрібно. Тому, нічого, дамо їм ще. Працювали з РПГ по нас, по нашій позиції. Зараз скорегуємо вогонь, щоб дали «зворотку». І буде все окей! — розповідає боєць.

Села навколо майже вщент знищені ворожими обстрілами. Та попри жвавий фронт, у населених пунктах під Бахмутом досі лишаються цивільні мешканці. Для деяких з них рішення про евакуацію дається надто складно. В останній момент бійці чують відмову.

У відео 3 бригади показали реальний військовий побут, живі діалоги фронту та виживання цивільних в умовах війни.