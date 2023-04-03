У мережі з'явилося відео ліквідації блогера Татарського, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181634-u-mereji-z-yavylosya-video-likvidaciyi-blogera-tatarskogo.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео ліквідації блогера Татарського.

У ролику видно, як затримана згодом російськими силовиками дівчина сідає неподалік українофоба-зрадника. За мить до вибуху вона підносить руки до обличчя.

Дівчина, яку Татарський називає «Настею», — це Дарина Трепова, яка принесла йому бюст із вибухівкою.

Кремлівський коротун володимир путін нагородив підірваного Татарського орденом мужності. Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху, що стався у кафе у Петербурзі 2 квітня.

Кількість постраждалих під час вибуху в кафе у Петербурзі зросла до 33 осіб. Кримінальну справу про вибух перекваліфікували на терористичний акт.

Трепову, підозрювану у вбивстві, етапують із петербурга до Москви. Запобіжний захід обере їй Басманний суд.

Що відомо про Татарського і його ліквідацію у Пітері

Татарський — російський пропагандист, якого підірвали у Санкт-Петербурзі. Колись він пограбував банк, отримав величезний тюремний термін, воював на Донбасі проти України.

Про ранні роки майбутнього пропагандиста відомо не дуже багато. Згідно з більшістю відкритих джерел, Максим Фомін народився 1982 року в донбаській Макіївці. У своїй виданій кілька років тому автобіографічній книзі «Біг» він розповідає про себе як про шахтаря, чия династія почалася 1955 року, коли в шахту вперше спустився його дід. Про свого батька він говорить як про учасника знаменитих страйків шахтарів у 1989 році, які сам називає «першим Майданом».

Здобувши освіту (судячи з мемуарів, чоловік закінчив гірничий технікум), Фомін почав працювати «на кращій шахті міста» МАРКОМ (гірником очисного вибою). Мабуть, на початку нульових він одружився, і у 2004 році у майбутнього пропагандиста народився син Данило (дані дружини та сина вказані на сторінці Фоміна на сайті «Миротворець»).

У середині нульових (сам чоловік стверджував, що у 2006 році) з шахтарів Максим Фомін перекваліфікувався на бізнесмена, почавши займатися продажем меблів. Через п’ять років, у грудні 2011 року, він потрапить до в’язниці за пограбування банку.

У деяких джерелах зазначено, що на злочин він пішов для того, щоб отримати кошти на повернення кредитів, які взяли на розвиток меблевого бізнесу. Термін виявився величезним — 12 років позбавлення волі. Український журналіст Юрій Бутусов, коментуючи загибель Фоміна, зазначив, що якби він залишався ув’язненим, то якраз цього року «вийшов би на волю і був би живий».

Однак у мемуарах Фомін згадує, що ще влітку 2011 займався «небезпечним бізнесом, а це від 7 до 15 років позбавлення волі», для якого «бігати треба дуже добре». Тому є ймовірність, що пограбування готувалася кілька місяців, або це був не перший його злочин (або відомості з автобіографії вигадані).

Події української Революції гідності Фомін зустрів у колонії № 57 у Горлівці, де, за власним зізнанням, підтримував протестувальників, коли вони кидали «коктейлі Молотова» у силовиків. Україну за тодішнього президента Віктора Януковича він називав країною без закону (а самого Януковича — «сином поліцая»; така версія справді існує).

Однак після анексії Криму майбутній пропагандист миттєво змінив бік, ставши проросійським, оскільки, як пише він сам, «путін — красень».

У в’язниці Фомін-Татарський був приблизно до кінця літа 2014 року, після чого якимсь чином звільнився. Часто кажуть, що він втік, проте вже став блогером і згадував, що до цього причетний якийсь Руслан Кореєць, який звільнився з тієї ж колонії навесні. Під його контролем нібито було звільнено чи то 18, чи то 22 особи. Причина, судячи з усього, була приблизно та сама, що й за нинішнього вербування ув’язнених у ПВК «Вагнера»: свобода в обмін на військову службу (у даному випадку — у загонах сепаратистів, які тоді формувалися).

Служити Фомін погодився та потрапив під командування Ігоря Безлера.

Про участь Владлена Татарського у бойових діях на Донбасі відомо мало. В інтерв’ю він стверджував, що, почавши воювати в загоні Безлера (тобто на території фейкової днр), він незабаром перейшов у частини, які вже стосуються лнр.

У 2022 році після початку вторгнення росії в Україну Татарський вирушив на фронт, причому не як воєнкор, а в ролі комбатанта («літав на коптерах і робив розрахунок для БПЛА»). Чим саме він займався на війні, достеменно невідомо — прославилося лише висловлювання про FPV-дрони, які він помилково назвав VPN-дронами, фраза перетворилася на мем.

Відомими стали деякі одіозні цитати Татарського — він, зокрема, заявляв, що «Україна має бути знищена», а коментуючи перші ракетні удари росії 24 лютого, сказав, що «якби першого дня поховали в казармах України 10 тис. українських солдатів, то вони були б на переговорах зговірливіші».

Проте найзнаменитішим висловом Татарського, безумовно, стало коротке інтерв’ю, дане у вересні 2022 року у залі Кремлівського палацу, де путін підписав папери про приєднання окупованих територій України до росії.