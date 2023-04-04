Танкісти ЗСУ знищили бронетехніку і позиції рф на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n181640-tankisty-zsu-znyschyly-bronetehniku-i-pozyciyi-rf-na-donechchyni-video.html

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Танкісти 17-ї Окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили військову техніку окупаційної армії росії та позиції ворога на Донецькому напрямку.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. Відео оприлюднене у Телеграм.