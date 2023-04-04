Бій за “Т-образку” — ЗСУ вибили дві штурмові групи вагнерівців

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Бій за «Т-образку» на напрямку Соледар — Сіверськ провів батальйон К2 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ Збройних сил України.

Дві штурмові групи противника, загальною чисельністю понад 30 осіб, атакували одну з позицій українського батальйону під назвою «Т-образка». Там сходяться дві лісосмуги і ніби утворюють уявну букву «Т».

Восьмеро наших побратимів на цій позиції прийняли нерівний бій, який тривав весь день. На наступний день було ще сім днів безперервних боїв батальйону за маленький клаптик землі, — йдеться в повідомленні.

Після атаки танків ЗСУ захопленої ворогом позиції «Т-образка», виявилося, що в окопах перебуває піхота рф. Зі слів полоненого, на позиції було 28 окупантів. Екіпаж танка Т-72 «Сокол» обійшов мінний шлагбаум і прорвався впритул до ворожих окопів.