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Держприкордонслужба показала нове відео з Бахмута
Держприкордонслужба показала нове відео з Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181650-derjprykordonslujba-pokazala-nove-video-z-bahmuta-video.htmlРакурс
Державна прикордонна служба України показала новий відеозапис з Бахмута Донецької області, який атакують росіяни.
Збираємо ворожі скальпи у Бахмуті, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Бахмут й продовжують його штурмувати. Армія рф веде безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони впродовж минулої доби відбили 32 атаки рф. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
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