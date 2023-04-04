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Держприкордонслужба показала нове відео з Бахмута

Держприкордонслужба показала нове відео з Бахмута (ВІДЕО)

4 кві 2023, 12:58
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Державна прикордонна служба України показала новий відеозапис з Бахмута Донецької області, який атакують росіяни.





Збираємо ворожі скальпи у Бахмуті, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Бахмут й продовжують його штурмувати. Армія рф веде безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони впродовж минулої доби відбили 32 атаки рф. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Джерело: Ракурс


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