Два танки Т-72, дві БМП і склад боєприпасів росіян знищили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181652-dva-tanky-t-72-dvi-bmp-i-sklad-boieprypasiv-rosiyan-znyschyly-zsu-video.html

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Два танки Т-72, дві бойові машини піхоти та склад боєприпасів росіян знищили воїни Збройних сил України на Лиманському та Куп’янському напрямках. Про це повідомив під час прямого етеру телемарафону «Єдині новини» речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

На цій ділянці фронту минулої доби ворог 403 рази обстріляв наші позиції. Внаслідок боєзіткнень 50 окупантів було знищено, ще 115 зазнали поранень, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на Куп’янсько-Лиманському напрямку російська армія використовує більше систем реактивно-залпового вогню.