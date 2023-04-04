Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо Курильських островів

https://racurs.ua/ua/n181653-kytay-vpershe-za-60-rokiv-zminyv-pozyciu-schodo-kurylskyh-ostroviv.html

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Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо приналежності Курильських островів. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Чотири острови — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї — позначалися на китайських картах як японські території, окуповані росією. Тепер Китай дотримуватиметься нейтральної позиції. Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час нещодавніх переговорів із воєнним злочинцем рф володимиром путіним заявив, що Пекін відтепер не приймає ні того, ні іншого боку в територіальній суперечці.

Позиція Китаю може ускладнити врегулювання територіальної суперечки між Японією, яка приєдналася до санкцій проти москви через російсько-українську війну.

Нагадаємо, СРСР приєднав до своєї території Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 році радянський союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але Токіо в наступні роки наполягало тільки на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписано. Японія протягом усіх цих років висловлювала територіальні претензії. Після початку війни рф з Україною Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови «незаконно окупованими».