ЗСУ вже знищили понад 7 тис. російських броньованих машин. Фото:

https://racurs.ua/ua/n181681-zsu-vje-znyschyly-ponad-7-tys-rosiyskyh-bronovanyh-mashyn.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною вже перевищили 176 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

У ході боїв країна-агресор втратила вже понад 7 тис. бойових броньованих машин — бойових машин піхоти, бронетранспортерів тощо. Лише за минулу добу було знищено шість одиниць такої техніки. Про це 5 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 176 тис. 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 629 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 5 (+6) од,

артилерійських систем — 2 тис. 707 (+10) од,

РСЗВ — 532 (+4) од,

засоби ППО — 280 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 283 (+6),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 573 (+11) од,

спеціальна техніка — 299 (+1).

Нагадаємо, у командуванні Сил оборони Таврійського напрямку заявляли, що російські окупанти втратили близько двох рот особового складу біля Авдіївки та Мар’їнки. А через влучання по складах в окупованому Маріуполі загарбники почали вивозити техніку та переміщувати боєприпаси.