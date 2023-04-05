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ЗСУ вже знищили понад 7 тис. російських броньованих машин. Фото:

ЗСУ вже знищили понад 7 тис. російських броньованих машин

5 кві 2023, 10:19
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Військові втрати російської федерації у війні з Україною вже перевищили 176 тис. солдатів, офіцерів та найманців.





У ході боїв країна-агресор втратила вже понад 7 тис. бойових броньованих машин — бойових машин піхоти, бронетранспортерів тощо. Лише за минулу добу було знищено шість одиниць такої техніки. Про це 5 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 176 тис. 240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 5 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 707 (+10) од,
  • РСЗВ — 532 (+4) од,
  • засоби ППО — 280 (+0) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 283 (+6),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 573 (+11) од,
  • спеціальна техніка — 299 (+1).

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, у командуванні Сил оборони Таврійського напрямку заявляли, що російські окупанти втратили близько двох рот особового складу біля Авдіївки та Мар’їнки. А через влучання по складах в окупованому Маріуполі загарбники почали вивозити техніку та переміщувати боєприпаси.

Джерело: Ракурс


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