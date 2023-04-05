рф шукає гроші за кордоном для війни з Україною, заявила британська розвідка. Фото:

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Шукати гроші на війну з Україною російська федерація планує за кордоном.

Країна-агресор планує випустити зовнішні боргові зобов’язання для фінансування затяжної війни. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони будуть причетні до вторгнення. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 5 квітня.

У зведенні зазначається, що 28 березня прем'єр-міністр рф михайло мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов’язань росії в іноземній валюті знаходиться «в стадії розробки». Британська розвідка вважає, що це свідчить про те, що у москві розраховують на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які диктатура вважає «дружньою».

Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у росії. «Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення рф в Україну», — наголошують британці.

Зазначається, що останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому. Однак у Лондоні нее можуть спрогнозувати, чи зможе країна-агресор реалізувати ці заходи.

Нагадаємо, у британській воєнній розвідці заявили, що військово-політичне керівництво росії, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити ПВК «Вагнер» у війні проти України.