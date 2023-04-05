Затримання Кулініча. Фото: СБУ

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Завершено досудове розслідування справи Олега Кулініча — колишнього очільника Головного управління Служби безпеки України в Криму.

Крім того, з’явилися нові докази співпраці Кулініча з федеральною службою безпеки росії. Зокрема, СБУ спільно з ДБР оприлюднили перехоплення його розмов з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем. Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершили слідчі. Про це 7 квітня повідомила прес-центр СБ України.

За словами керівника спецслужби Василя Малюка, СБУ здійснила агентурно-технічне проникнення до лав фсб й змогла здобути всі файли, в яких Кулініч доповідав у москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій Україні, в СБУ й про намагання впливати на різноманітні процеси. Також Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до держзради.

Виявилося, що Кулініч співпрацював отримав від фсб оперативний псевдонім «Котигорошко». Зловмисник курував так званий «політичний офіс» у москві, який організували за завданням фсб екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова адміністрації президента України Андрій Клюєв.

Цей офіс у москві є своєрідною «кротофермою». Основна його задача — збір інформації і робота по Україні. В офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби фсб. І безпосередньо вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали в фсб, — розповів Малюк.

Правоохоронці раніше оголосили Кулінічу підозру у державній зраді, створенні злочинної організації, самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану та заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що затриманий за підозрою в державній зраді колишній очільник управління СБУ в АР Крим (дислокувалося в Херсоні) напередодні вторгнення рф близько 1.00 24 лютого отримав інформацію про плани нападу з Криму.