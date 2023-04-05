Наслідки обстрілу селища на Донбасі. Фото: Павло Кириленко

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Російська армія продовжує нещадно обстрілювати мирні українські міста та села.

У середу, 5 квітня, ворог завдав удару по селищу міського типу Олексієво-Дружківка Донецької області. Внаслідок російської агресії загинули двоє осіб, ще четверо дістали поранення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Зазначається, що містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11.00. Загарбники завдавали ударів по житловому сектору. Попередньо встановлено, що окупанти застосовували касетні боєприпаси.

Зараз на місці влучання працюють піротехніки, які знешкоджують нерозірвані снаряди.

Кириленко додав, що станом на ранок 5 квітня окупанти обстрілами пошкодили п’ять будинків у населеному пункті Градів Українськ Селидівської громади. А з систем «Торнадо» ворог гатив по Костянтинівці. Внаслідок цього пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав’ярню.

На Лисичанському напрямку ворог зруйнував будівлю в Миколаївці, пошкодив декілька будинків на двох вулицях Сіверська. Внаслідок атак п’ятеро цивільних поранені у Бахмуті, а одна особа — в Торецьку.

Нагадаємо, війська країни-агресора російської федерації завдають масованих ударів РСЗВ «Град» під Бахмутом. Політ однієї з ракет потрапив у кадр журналіста Юрія Бутусова, який опинився за кілька сотень метрів від падіння реактивних снарядів.