путін поскаржився на «недобите підпілля» в окупованих регіонах України

https://racurs.ua/ua/n181714-putin-poskarjyvsya-na-nedobyte-pidpillya-v-okupovanyh-regionah-ukrayiny.html

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Кремлівському диктатору і воєнному злочинцю володимиру путіну «муляє" український рух опору на окупованих територіях. Він назвав його «недобитим підпіллям».

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путін вимагає від силових структур «захистити людей» від «свавілля та насильства» на «історично російських землях Новоросії». Таку вказівку він надав на засіданні Ради безпеки рф 5 квітня. Кремлівський коротун мав на увазі українські території, тимчасово окуповані московитами в результаті «референдумів» восени 2022 року.

Противник використовує для залякування людей своє недобите поки що підпілля, зокрема різного роду неонацистські та інші радикальні угруповання. Тут діяти потрібно жорстко та ефективно, — промовив путін на російському радбезі.

Він почав переконувати присутніх та глядачів пропагандистських канлів. що «абсолютна більшість» жителів регіонів виступають за єдність із росією — і наголосив, що вони «мають знати, бачити і відчувати, що за ними — вся наша велика країна».

Нагадаємо, в Кремлі заявляли, що путін 18 березня відвідав Маріуполь — це була його перша поїздка до анексованих регіонів — і оглянув мікрорайон «Невський». Журналісти називали мікрорайон, де побував путін, «фактично єдиним відбудованим» у зруйнованому місті.

Тим часом для окупованого Мелітополя ніч пройшла «вибухово». Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, вибухи на Запоріжжі лунали на ворожій базі в районі захопленого аеродрому. Окупанти повідомили про роботу ППО, але в сторону аеродрому поїхали карети швидкої допомоги.