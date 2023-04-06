У Берлусконі діагностували смертельну хворобу

https://racurs.ua/ua/n181726-u-berluskoni-diagnostuvaly-smertelnu-hvorobu-zmi.html

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Колишній премʼєр Італії Сільвіо Берлусконі, який звинувачував Україну в «нападі на Донбас», потрапив у реанімацію з пневмонією. Утім, ЗМІ Італії 6 квітня повідомили, що у колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували лейкемію.

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Про захворювання скандально відомого політика повідомляють італійські ЗМІ, зокрема La Repubblica та Corriere della Sera. Цю інформацію також підтверджує джерело інформаційного агентства Reuters.

Берлусконі, як пишуть журналісти, вже почав проходити курс хіміотерапії. У середу, 5 квітня, колишнього прем'єр-міністра привезли до відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень Мілана. Того ж дня до нього до лікарняної палати прийшла родина: брат Берлусконі розповів журналістам, що політик перебуває у стабільному стані.

Ми зберігаємо оптимізм і сподіваємось, що він скоро повернеться. Він ніколи не здається, — заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який розмовляв із Берлусконі телефоном.

Берлусконі упродовж десятків років був присутнім в італійському політичному житті — не лише як прем'єр-міністр, а і як медіамагнат та багаторічний власник футбольного клубу «Мілан».

Він тричі очолював італійський уряд з 1994 по 2011 рік, але в результаті був змушений піти з усіх постів через скандал, пов’язаний з вечірками, в яких брали участь неповнолітні дівчатка.

Упродовж довгих років Берлусконі підтримував дружні стосунки з володимиром путіним. Однак після початку російського вторгнення в Україну італійський політик заявив, що розчарований поведінкою президента росії.

У березні італійські медіа писали, що Берлусконі та його молода дружина Марта Фашина побоюються ядерної війни та шукають собі будинок із бомбосховищем. Видання Libero Quotidiano повідомило, що родина Берлусконі дуже серйозно ставиться до новин про російську ядерну зброю, побоюючись, що у разі загострення конфлікту в Україні вона може бути застосована близьким другом експрем'єра Італії.

Подружжя Берлусконі намагається знайти будинок зі сховищем від радіоактивних опадів.

Якщо ж знайти бажаний варіант не вдасться, пара розглядає можливість спорудження бункера в маєтку Берлусконі в Аркорі.

Повідомляється, що Берлусконі вже має сховище на Сардинії, на знаменитій віллі «Чортоза», але воно не дає захисту від радіації.