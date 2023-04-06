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Поліція затримала священника УПЦ МП за розбещення рідних доньок

Поліція затримала священника УПЦ МП за розбещення рідних доньок (ФОТО)

6 кві 2023, 18:20
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Правоохоронці затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ МП в Дніпрі, який розбещував власних доньок.


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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграм та прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Священника затримано, йому повідомлено про підозру в розбещенні неповнолітніх.

В Офісі генпрокурора кажуть, що згодом інформація про розпусні дії священника підтвердилася під час комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням «зеленої кімнати».

Зараз діти перебувають під наглядом лікарів. До суду направлено клопотання про арешт підозрюваного.

Джерело: Ракурс


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