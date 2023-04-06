“Російський добровольчий корпус” здійснив другий рейд в рф — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n181742-rosiyskyy-dobrovolchyy-korpus-zdiysnyv-drugyy-reyd-v-rf-zmi-video.html

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Так званий «Російський добровольчий корпус» (РДК) заявив про новий рейд на територію росії у Брянську область та опублікував відповідне відео. На кадрах бійці спілкуються з місцевими мешканцями прикордонного села Случовськ, а потім «відпрацьовують» із гранатометів по невідомих цілях.

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Російський губернатор регіону заявив про запобігання спробі «20 українських диверсантів проникнути на територію» й про те, що «ФСБ завдала вогневе ураження».

Попри те, що губернатор Богомаз уже рапортував про «успішне відбиття атаки українських ДРГ», ми знову ловимо його на брехні! Окрім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм наші листівки та попросили сховатися на час бойових дій, — йдеться у зверненні.

У РДК наголосили, що визвольна боротьба на території рф набирає обертів.