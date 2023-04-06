ГУР анонсує “багато цікавого” з використанням літальних апаратів

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Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України готують «багато чого цікавого». Про це 6 квітня повідомила у Телеграм прес-служба ГУР МО України.

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Ми за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів. Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді! — вказали в ГУР.

Українські розвідники наголосили, що не існує такого місця на Землі, де б воєнні злочинці росії могли сховатися, а співробітники ГУР «не дістали б усіх, хто завдав горя нашій Батьківщині».