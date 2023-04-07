Військові втрати рф перевищили 177 тис. вбитими. Фото: Генштаб ЗСУ

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Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні проти України вже перевищили 177 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

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За добу, 6 квітня, були ліквідовані 480 окупантів. Також на полях боїв українські військові знищили два танки, три бойових броньованих машини, вісім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Також було збито чотири російські безпілотники. Про це 7 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько/ about 177 тис. 110 (+480) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 633 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 16 (+3) од,

артилерійських систем — 2722 (+8) од,

РСЗВ — 533 (+1) од,

засоби ППО — 281 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 291 (+4),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 587 (+13) од,

спеціальна техніка — 304 (+2).

Нагадаємо, Збройні сили України вперше у своїй практиці оприлюднили кадри ударів по території росії. На кадрах видно, як була знищена техніка окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі.