Російський винищувач МіГ-31К. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n181759-vidlit-rosiyskyh-mig-31k-z-bilorusi-poyasnyly-v-zsu.html

Ракурс

Три винищувачі МіГ-31К повітряно-космічних сил рф 6 квітня вилетіли з Білорусі в росію.

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Такі маневри вже раніше спостерігалися. Не виключено, причиною відльоту стали якісь експлуатаційні моменти. Однак потенційні носії гіперзвукових ракет «Кинджал» можуть невдовзі повернутися на білоруський аеродром з пунктів базування в рф. Про це речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат 7 квітня заявив в ефірі українського телебачення.

МіГ-31К як полетіли, так і прилетять. У них є якісь плани. Вже таке було. У них були як тренувальні польоти, це 20 хвилин була тривога. Так само були перельоти з Білорусі на російські аеродроми. У них була якась мета, можливо технічні питання, — зазначив він.

Тим часом моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що Білорусь в черговий раз продовжила спільні з рф військові навчання на своїх полігонах. Навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року й триватимуть ще щонайменше до 17 квітня.

«Гаюн» відзначає, що хоч навчання білоруських військ тривають вже майже рік, вони досі не готові до наступу через відсутність бойового досвіду.

Нагадаємо, 6 квітня з території Білорусі вилетіли одразу три винищувачі повітряно-космічних сил рф МіГ-31К, які є потенційними носіями ракет «Кинджал». Перебували ці літаки на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року. По всій Україні щоразу оголошували повітряну тривогу, якщо хоч один із цих винищувачів підіймався у повітря.