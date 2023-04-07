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Ракурс
Уряд погодив призначення нового очільника обласної влади Київщини - що відомо про Руслана Кравченка

Уряд погодив призначення нового очільника обласної влади Київщини — що про нього відомо

7 кві 2023, 15:42
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Головою Київської обласної державної адміністрації стане Руслан Кравченко. Проект указу президента України про призначення 7 квітня підтримав Кабмін.


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Попередній голова Київської ОДА Олексій Кулеба пішов працювати в Офіс президента.

Кравченко зараз працює керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області. До цього був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора.

У 2019−2020 роках — заступник військового прокурора Центрального регіону України.

Руслан Кравченко

Ще раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса і також представляв сторону звинувачення на суді над Януковичем.

Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ.

За результатами співбесід Комісія з відбору кандидатів до НАБУ визнала Кравченка недоброчесним. Чому так сталося кандидат не розуміє, адже жодних пояснень йому не надали.

Відомо, що у Комісії було декілька питань до кандидата. 2019 році Кравченко приватизував службову квартиру, а потім дуже швидко її продав. Також у 2020 році Кравченко встигав працювати у прокуратурі та одночасно проходити стажування в адвоката тривалістю 550 годин. За словами кандидати, він проходив стажування кожний день після роботи та на вихідних.

Джерело: Ракурс


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