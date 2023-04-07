20 млн грн пообіцяли за посадку безпілотника на Красній площі 9 травня

https://racurs.ua/ua/n181768-20-mln-grn-poobicyaly-za-posadku-bezpilotnyka-na-krasniy-ploschi-9-travnya.html

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Один із засновників українського «Монобанку» та виробника безпілотників «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв віддати не менше 20 млн грн (понад 50 тис. дол.) тому, хто посадить дрон на Красній площі в Москві 9 травня.

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Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Під час бесіди з журналістами Яценко нагадав, що 9 травня на Красній площі московити щорічно організовують військовий парад.

Тобто це будуть, як вони [влада росії] кажуть, «законні військові цілі». Тому закликаю всіх, хто має відношення до виробництва БПЛА, — давайте йому створимо свято, — сказав бізнесмен.

Яценко повідомив, що готовий заплатити премію українському виробнику безпілотників, апарат якого за допомогою військового оператора приземлиться на Красній площі 9 травня. У своєму фейсбуці бізнесмен також опублікував посилання на збір у «Монобанку» для охочих збільшити суму премії.

Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розділена між виробником та військовими операторами, які вдало виконають завдання, і буде спрямована на вдосконалення БПЛА. Щоб не було непорозумінь, на крилах має бути українське гасло, наприклад, «Слава Україні», «Героям Слава» тощо, — сказав Яценко, зазначивши, що безпілотник «Довбуш Т10» полетить «поза конкурсом».

Коментуючи повідомлення про падіння у Новій Москві дрону з написом «Слава Україні», бізнесмен заявив, що це була «підготовка до параду».

З грудня 2022 року повідомляється про атаки безпілотників на військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу російської армії, а також падіння дронів у різних містах росії. Так, 28 лютого в кількох регіонах рф, зокрема на півдні країни та під Москвою, впали безпілотні апарати. Деякі з них, за даними ЗМІ, несли вибухові речовини.

6 квітня повідомлялося про падіння двох саморобних дронів у Підмосков’ї. Один із них знайшли на території оборонного заводу «Смолоскип» у Хімках. Безпілотник, як писали ЗМІ, був оснащений фото- та відеокамерою. Україна не бере на себе відповідальності за інциденти із дронами. Зокрема, в офісі українського президента говорили, що падіння дронів у росії — це «внутрішні атаки».