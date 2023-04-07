Росіяни викрали чотирьох працівників ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n181769-rashysty-vykraly-chotyroh-pracivnykiv-zaporizkoyi-aes.html

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Росіяни викрали чотирьох працівників ЗАЕС.

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Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Показово, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС.

Серед затриманих, зокрема, був і так званий заступник «начальника» служби марк волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

Ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук «неблагонадійних» посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів, — зазначили в Енергоатомі.

У захопленому росією Енергодарі окупанти час від часу викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для «профілактичних бесід» у катівнях. Вони таким чином «переконують» працівників станції отримувати паспорти рф.

Росіяни не можуть просто звільнити незгодних з окупацією працівників через брак робочої сили відповідного фаху.