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Ракурс
Росіяни викрали чотирьох працівників ЗАЕС

Рашисти викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС

7 кві 2023, 16:41
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Росіяни викрали чотирьох працівників ЗАЕС.


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Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Показово, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС.

Серед затриманих, зокрема, був і так званий заступник «начальника» служби марк волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

Ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук «неблагонадійних» посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів, — зазначили в Енергоатомі.

У захопленому росією Енергодарі окупанти час від часу викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для «профілактичних бесід» у катівнях. Вони таким чином «переконують» працівників станції отримувати паспорти рф.

Росіяни не можуть просто звільнити незгодних з окупацією працівників через брак робочої сили відповідного фаху.

Джерело: Ракурс


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