Бійці ЗСУ знищили дві російські САУ «Нона» під Бахмутом

Українські військові під Бахмутом знищили дві самохідні установки 2С9 «Нона», що належали російським окупантам. Відео ураження техніки противника опублікували у соціальних мережах.

.

Російське озброєння знищили в селі Кліщіївка Донецької області. Дві «Нони» уразили артилерійським вогнем українських сил, що тримають оборону на цьому напрямку фронту російсько-української війни. По ворогу працювали бійці 128-го батальйону територіальної оборони спільно з тактичною групою «Адам».

У першому випадку росіяни розмістили самохідну установку 2С9 біля дороги неподалік від зруйнованих будинків.

Український безпілотник виявив її та навів артилерію, яка влучним ударом знищила самохідну установку. Після влучання відбувся потужний вибух, внаслідок якого російська «Нона» залишилася горіти.

У другому випадку, як зазначається теж у селі Кліщіївка окупанти розмістили свою установку 2С9 «Нона» біля будівлі та замаскували її гілками дерев.

Проте це не завадило українській аеророзвідці виявити артилерійську установку, яку в російських збройних силах використовують повітрянодесантні війська. Після виявлення озброєння противника, українська артилерія почала завдавати ударів по її місцезнаходженню.

#Ukraine: Yet another 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 128th Territorial Defence Battalion and the tactical group «Adam» in Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/3lSn4KcIbU