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95 бригада показала, як росіяни на Курщині втрачають техніку та особовий склад

95 бригада показала, як росіяни на Курщині втрачають техніку та особовий склад (ВІДЕО)

11 лис 2024, 09:19
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М’ясні штурми росіян тривають у Курський області рф. Як ворог втрачає техніку та особовий склад, показали бійці 95 Поліської бригади десантно-штурмових військ.


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Черговий вдало відбитий штурм десантників відбувся з 810 бригадою морської піхоти, що базується в тимчасово окупованому Севастополі.

За два дні штурмових дій ворогу нічого не вдалося, крім знищення своїх підрозділів та техніки, а це 28 одиниць техніки противника та понад 100 орків із 810 бригади морської піхоти рф. Та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.

Орки 810 бригади морської піхоти у своєму житті мали тільки два щасливих дні. Перший, коли вони народилися, а другий — день зустріч з поліськими десантниками, які відправили їх на той світ. Наші десантники відбили бажання росіян продовжувати штурм — орки почали відступати, але не у всіх це вийшло, — прокоментували у 95 бригаді відео вдало відбитих російських штурмів.

Джерело: Ракурс


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