95 бригада показала, як росіяни на Курщині втрачають техніку та особовий склад

https://racurs.ua/ua/n201098-95-brygada-pokazala-yak-rosiyany-na-kurschyni-vtrachaut-tehniku-ta-osobovyy-sklad-video.html

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М’ясні штурми росіян тривають у Курський області рф. Як ворог втрачає техніку та особовий склад, показали бійці 95 Поліської бригади десантно-штурмових військ.

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Черговий вдало відбитий штурм десантників відбувся з 810 бригадою морської піхоти, що базується в тимчасово окупованому Севастополі.

За два дні штурмових дій ворогу нічого не вдалося, крім знищення своїх підрозділів та техніки, а це 28 одиниць техніки противника та понад 100 орків із 810 бригади морської піхоти рф. Та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.