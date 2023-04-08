Голова ВЛК у Києві організував схему масового ухилення від мобілізації

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Голова однієї з військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві організував схему ухилення від мобілізації.

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Про це повідомляє СБУ. Її співробітники викрили три такі схеми. Серед учасників оборудок також київський псевдоволонтер, який пропонував виїздити з країни під виглядом водіїв гуманітарних вантажів.

У Києві викрито дві злочинні схеми.

Першу — організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці. За гроші він безпідставно оформляв своїм «клієнтам» документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень.

Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

У Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала «кандидатів» на втечу за кордон.

Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість «втечі» за різними схемами становила від 3 до 6 тис. дол.

Усім фігурантам повідомили про підозри.