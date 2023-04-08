Окрема президентська бригада відбила масштабну атаку рашистів біля Авдіївки - відео з дронів

https://racurs.ua/ua/n181800-okrema-prezydentska-brygada-vidbyla-masshtabnu-ataku-rashystiv-bilya-avdiyivky-video-z-droniv.html

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Авдіївка — ще один дуже тяжкий напрямок для наших військових. Ворог не шкодує зброї та гарматного м’яса, ми ж маємо берегти кожне життя.

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Окрема президентська бригада України деякий час тому відбила дуже масштабну атаку російської армії на Авдіївському напрямку.

На відео, яке опублікував український підрозділ, видно удари по окупантах з дронів та артилерії.

Біля Авдіївки протягом минулого тижня росіяни втратили чотири тисячі солдатів, повідомляв ISW.

Цей особовий склад раніше проходив навчання в білорусі для посилення лінії Авдіївка-Мар'їнка. Аналітики зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де віддають перевагу наступальним операціям.