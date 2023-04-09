Бої на Донбасі. Карта: ISW

https://racurs.ua/ua/n181842-schodenni-vtraty-okupantiv-v-rayoni-mar-yinky-ta-avdiyivky-nazvaly-v-zsu.html

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Щоденні військові втрати російської федерації у боях на Донбасі є колосальними.

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У районі Мар’їнки та Авдіївки ворог щодня втрачає близько двох рот особового складу. Тут тривають позиційні бої, окупанти мають перемінний успіх. Однак захисники постійно відвойовують всі позиції, які тимчасово захоплюють росіяни. Про це 7 квітня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив в ефірі телемарафону

Противник зазнає колосальних втрат, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії, — зазначив він.

Також військовий додав, що російські полонені жаліються на те, що у бій й кидають командири, які самі перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Підготовка росіян перед штурмом також не проводиться. Окупантів просто піднімають посеред ночі й під дулами автоматів та пістолетів відправляють у наступ.

Нагадаємо, величезні втрати серед бойовиків приватної військової компанії «Вагнера» в районі призвели до того, що російські загарбники почали перекидати на цей напрямок елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників та мотострілків. А підрозділи російської десантури, які вже зазнали втрат, були доукомплектовані мобілізованими росіянами.