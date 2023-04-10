Суд на Одещині заарештував командира, який відбирав у солдатів бойові доплати

Командир, який відбирав у солдатів бойові доплати. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n181855-sud-na-odeschyni-zaareshtuvav-komandyra-yakyy-vidbyrav-u-soldativ-boyovi-doplaty.html

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Запобіжний захід командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині обрав суд.

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За клопотанням ДБР Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою офіцеру, який відбирав у солдатів бойові доплати. Внесення застави служителі Феміди у своєму рішенні не передбачили. Про це 10 квітня повідомило Державне бюро розслідувань.

У квітні слідчі повідомили посадовцю про підозру, бо той вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Якщо солдати відмовлялися ділитися грошима, то офіцер погрожував не лише створити проблеми при проходженні служби, але й лякав фізичною розправою.

Правоохоронці задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тис. грн. Фігуранту повідомили про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у березні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у службовій недбалості військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива. Інцидент трапився у серпні 2022 року.