Сім’я нардепа з ОПЗЖ торік збагатилася на 13 розкішних авто – ЗМІ

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Сім’я нардепа з проросійської групи «Платформа за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) Суто Мамояна торік придбала 13 авто на суму понад 1,3 млн дол. Сам депутат мешкає у розкішному маєтку, оформленому на батьків.

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Як повідомляють журналісти видання Bihus.info, згідно опублікованих декларацій нардепа Мамояна, станом на 2020 рік він володів автомобілями Mercedes-Benz G63 AMG 2018 року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017−2018 років. З його слів, вартість останніх становила 800 дол. за авто.

Bihus вказує, що наразі цих в його власності немає, натомість, депутат користується транспортними засобами, записаними на родичів. Нардеп використовує Mercedes-Benz S500L 2020 року, оформленим на двоюрідного брата. Нині таке авто коштує 172 тис. дол. Мамояна також «супроводжує" оформлена на дядька Toyota Land Cruiser 300, придбана торік. Таке авто оцінюється у 90 тис. дол. Журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день пленарного засідання Верховної Ради у «компанії» ідентичної машини.

До того ж на дядька у червні 2022 року оформлено новий Lexus LX500d вартістю щонайменше 133 тис. дол.

Батько, кузени та дядько нардепа впродовж 2022 року збагатилися на чотири седани Toyota Camry, вартістю від 31 тис. до 141 тис. дол.

Напередодні Нового року автопарк родини Мамояна також поповнився преміальним мікроавтобусом Mercedes-Benz V300D, ціни на який стартують з 118 тис. дол. А торік у травні на жінку з прізвищем Мамоян оформили Mercedes-Benz S400L за 136 тис. дол. Ним користується чоловік, якого журналісти неодноразово помічали в місцях перебування Суто Мамояна. На ту ж жінку у серпні оформили Mercedes-Maybach S680 2021 року випуску. Ціни на цю модель стартують з 260 тис. дол.

У декларації Мамояна за 2020 рік нардеп вказав, що проживає у квартирі дядька, а також має дві «подаровані мамою» квартири площею по 125 кв. м. Однак журналісти зафіксували виїзди нардепа з домоволодіння батьків на лівому березі Києва (загальною площею 132 сотки), де є «садові будинки» площею 110 та 270 кв. м.