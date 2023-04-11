РФ залучить до наступу ТОС-1А і повітряно-десантні війська - розвідка Британії

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Передача повітряно-десантним військам росії важких термобаричних систем залпового вогню ТОС-1А може свідчити про майбутнє зростання їхньої ролі в наступальних операціях в Україні.

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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка звернула увагу на повідомлення російських ЗМІ про передачу ТОС-1А російським десантникам. Високоруйнівні ТОС-1А зазвичай використовуються спеціалізованими військами рф хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше офіційно не були пов’язані з десантниками.

Ця передача, ймовірно, вказує на майбутню роль повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні. Це, ймовірно, є частиною зусиль з відновлення потенціалу десантників після того, як вони зазнали значних втрат у перші дев’ять місяців війни, — йдеться в огляді.

Нагадаємо, раніше кремль перекинув додаткові війська у район Бахмута та став ефективніше використовувати артилерію у цьому районі.

Розвідка Британії не виключала, що на місцевому рівні вагнерівці і російське міноборони призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю.