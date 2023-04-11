Ракурсhttps://racurs.ua/
Воїни ЗСУ вдарили по позиціях росіян
Воїни ЗСУ вдарили по позиціях росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181886-voyiny-zsu-vdaryly-po-pozyciyah-rosiyan-video.htmlРакурс
Воїни з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до складу з'єднання мотопіхотних військ Збройних сил України, знищили російських окупантів на лінії фронту.
.
59-та бригада імені Якова Гандзюка залетіла в гості до окупантів, — йдеться у повідомленні.
На відеозаписі видно момент атаки захисників України по російських позиціях.