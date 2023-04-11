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Ракурс
Воїни ЗСУ вдарили по позиціях росіян

Воїни ЗСУ вдарили по позиціях росіян (ВІДЕО)

11 кві 2023, 11:33
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Воїни з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до складу з'єднання мотопіхотних військ Збройних сил України, знищили російських окупантів на лінії фронту.


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59-та бригада імені Якова Гандзюка залетіла в гості до окупантів, — йдеться у повідомленні.

На відеозаписі видно момент атаки захисників України по російських позиціях.

Джерело: Ракурс


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