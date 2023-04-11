Воїни ЗСУ вдарили по позиціях росіян

https://racurs.ua/ua/n181886-voyiny-zsu-vdaryly-po-pozyciyah-rosiyan-video.html

Ракурс

Воїни з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до складу з'єднання мотопіхотних військ Збройних сил України, знищили російських окупантів на лінії фронту.

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59-та бригада імені Якова Гандзюка залетіла в гості до окупантів, — йдеться у повідомленні.

На відеозаписі видно момент атаки захисників України по російських позиціях.